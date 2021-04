DJ SPD-Kanzlerkandidat Scholz kündigt Streichung der EEG-Umlage an

FRANKFURT (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat angekündigt, im Falle seiner Wahl den Strom günstiger zu machen und die EEG-Umlage ersatzlos zu streichen. "Wir wollen den Öko-Aufschlag auf den Strompreis, die EEG-Umlage, abschaffen und aus dem Haushalt bezahlen", sagte Scholz Bild am Sonntag. "Das entlastet Unternehmen und Bürger. Eine vierköpfige Familie spart so im Schnitt etwa 300 Euro Stromkosten pro Jahr."

Der Union warf Scholz vor, mit ihrer Energiepolitik die Zukunft Deutschlands zu gefährden: "Für eine klimaneutrale Wirtschaft brauchen wir deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Quellen. Diesen Bedarf leugnet der Bundeswirtschaftsminister. Das ist die große Stromlüge der CDU. Die Union gefährdet damit unseren künftigen Wohlstand", so Scholz. Es brauche mehr Solaranlagen und mehr Windräder auf See und an Land, Genehmigungen müssten schneller gehen. "Stromleitungen von den Seewindparks im Norden zu den Industrie-zentren im Süden müssen innerhalb von zwei bis drei Jahren genehmigt werden, nicht in zehn", so Scholz.

