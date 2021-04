DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 26. April

=== *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven 08:00 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1Q, München *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 97,4 zuvor: 96,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 94,0 zuvor: 93,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 101,2 zuvor: 100,4 10:30 DE/Agora Energiewende und Stiftung Klimaneutralität, Studienvorstellung "Klimaneutrales Deutschland 2045", Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/SPD-Vorsitzende Esken und Walter-Borjans, PK nach Gremiensitzungen, Berlin *** 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Online-Konferenz von BIZ, EZB, IWF und BoE zu "Spillovers in a post-pandemic, low-for-long world" *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: revidiert -1,2% gg Vm; vorläufig -1,1% gg Vm *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: +2,0 Punkte zuvor: -1,0 Punkte *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Impfgipfel (per Videokonferenz) mit den Länder-Ministerpräsidenten *** 15:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede beim European Statistical Forum *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand *** 22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto - CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q, Schindellegi ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2021 23:46 ET (03:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.