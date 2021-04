Corona hält die Welt und der Börse weiter in Atem. Damit werden Anbieter von Impfstoffen und Schnelltest weiterhin im Fokus stehen. Die Aktie von BioNTech hat gestern ein neues Allzeithoch markiert nachdem bekannt wurde, dass Evonik dringend benötigte schneller liefern kann, als erwartet. Dagegen scheint Haemato über deutliches Nachholpotenzial zu verfügen. Nach dem erfolgreichen Turnaround in 2020, soll das Kerngeschäft des Anbieters von Spezialpharmazeutika auch in 2021 weiter zulegen. Einen zusätzlichen Umsatz- und Ertragsschub erwartet Haemato aus dem vor einigen Wochen gestarteten Verkauf von Schnelltests.

