Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT erwirbt Spitzkrug Multi Center in Frankfurt/Oder Broderstorf, 26. April 2021 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat mit notarieller Beurkundung das Spitzkrug Multi Center ("SMC") in Frankfurt/Oder (Brandenburg) erworben. Das SMC wurde 1994 erbaut und im Jahr 2018 umfangreich revitalisiert und ist eine zentrale Fachmarkt- und Nahversorgungsimmobilie in der Universitätsstadt Frankfurt/Oder sowie im weiteren Umkreis. Das Center liegt in einer attraktiven Gewerbe- und Fachmarktagglomeration und ist bestens am Standort etabliert. Das SMC umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 25.000 m² und ist an wesentliche Ankermieter wie Kaufland, Rossmann und Dänisches Bettenlager vermietet. Weitere Mieter sind Medimax, Adler Modemärkte, Takko, Deichmann, Fressnapf und andere, die einen stabilen Mietermix darstellen, aus dem aber noch weiteres Verbesserungspotential realisiert werden kann. Die annualisierte Jahresmiete beträgt aktuell ca. EUR 3,5 Mio. bei einer WALT von rund 7,5 Jahren und einem Leerstand von aktuell ca. 7%. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, die Ankaufsrendite liegt jedoch in der von der DKR anvisierten attraktiven Spanne. Der Nutzen- und Lastenwechsel ist zum 1. Juli 2021 geplant. Weiterhin wurde mit einer deutschen Hypothekenbank bereits eine Finanzierungsvereinbarung über die Aufnahme eines besicherten fünfjährigen Darlehens mit einem attraktiven Zinssatz von unter 1% per annum zur Refinanzierung des SMC abgeschlossen. Somit umfasst das Gesamtportfolio (pro forma) derzeit 173 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von über eine Million Quadratmetern und einem Bilanzwert von rund EUR 920 Mio. Das Portfolio erwirtschaftet aktuell eine Jahresmiete von rund EUR 73 Mio. Damit liegt die FFO Run Rate des gesicherten Immobilienportfolios aktuell bei rund EUR 46 Mio. (Prognose zum 30.09.2021: FFO Run Rate zwischen EUR 47 Mio. bis EUR 51 Mio.). Die DKR befindet sich darüber hinaus in weiteren konkreten Ankaufsprozessen und erwartet in Kürze weitere Akquisitionen. Über die Deutsche Konsum

Die Deutsche Konsum REIT-AG mit Sitz in Broderstorf ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an gut etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie an der Johannesburg Stock Exchange (Südafrika) im Wege eines Zweitlistings gehandelt. Weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/. Kontakt:

