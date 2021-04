ALLENDORF/EDER (dpa-AFX) - Der Heizungs- und Klimaspezialist Viessmann steigt in das Geschäft mit Gartenbautechnik ein. Das nordhessische Familienunternehmen hat nach eigenen Angaben einen Minderheitsanteil an der niederländischen Priva Group übernommen, die sich auf Gartenbausysteme und Gebäudeautomation spezialisiert hat. Gemeinsam könne man nachhaltige Umgebungen für Wohnen und Arbeiten sowie für den Gartenbau anbieten, teilten die Unternehmen am Montag in Allendorf mit. Die Priva Group werde mit dem Viessmann-Einstieg Innovationen und Wachstum beschleunigen, dabei aber ein unabhängiges Familienunternehmen bleiben./ceb/DP/eas