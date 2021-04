Individuelle ETF-Portfolios nach dem "Automated Do-it-yourself"-Prinzip Das Berliner Fintech Raisin, in Deutschland bekannt unter WeltSparen, ist seit 2018 mit seinem Raisin Invest ETF Robo Advisor als einer der größten Robo Advisor am deutschen Markt aktiv und verwaltet insgesamt 950 Millionen Euro in ETFs. Jetzt ergänzt WeltSparen, die Plattform für Geldanlage, sein Investmentangebot um ein neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...