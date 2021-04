Gerade einmal drei Spieltage ist es her, da schien eine erneute Champions-League-Qualifikation für den BVB in sehr weiter Ferne. So lag man 7 Punkte hinter dem Tabellenvierten Eintracht Frankfurt und sogar 11 Zähler hinter dem VfL Wolfsburg. Jetzt haben die Dortmunder wieder kräftig aufgeholt. Es könnte nun zu einem dramatischen Saisonfinale kommen. Denn nach dem in Unterzahl errungenen Auswärtssieg in Wolfsburg - der dritte Sieg für Reus, Haaland & Co und gleichzeitig die dritte Niederlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...