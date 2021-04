DJ Nestle will Vitaminhersteller Bountiful kaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelkonzern Nestle will den amerikanischen Vitaminhersteller Bountiful kaufen. Es würden Gespräche über den teilweisen oder vollständigen Erwerb von The Bountiful Company geführt, teilte Nestle in einer nur aus einem Satz bestehenden Veröffentlichung mit.

Damit bestätigten die Schweizer Aussagen von Informanten aus der vergangenen Woche. Diese hatten über die Verhandlungen berichtet. Ein Deal im Volumen eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags könnte kommende Woche unter Dach und Fach sein, hatte es da geheißen.

Es sei aber nicht garantiert, dass es zu einer Einigung kommt, warnten einige der informierten Personen. Bountiful habe einen Börsengang geplant und könne sich letztlich doch noch für diesen Weg entscheiden. Bountiful gehört mehrheitlich dem US-Finanzinvestor KKR.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.