Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) hat mit notarieller Beurkundung das Spitzkrug Multi Center ("SMC") in Frankfurt/Oder (Brandenburg) erworben. Das SMC wurde 1994 erbaut und im Jahr 2018 umfangreich revitalisiert und ist eine zentrale Fachmarkt- und Nahversorgungsimmobilie in der Universitätsstadt Frankfurt/Oder sowie im weiteren Umkreis. Das Center liegt in einer attraktiven Gewerbe- und Fachmarktagglomeration und ist bestens am Standort etabliert. Das SMC umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 25.000 m² und ist an wesentliche Ankermieter wie Kaufland, Rossmann und Dänisches Bettenlager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...