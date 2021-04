Zäziwil, Bern (CH) (ots) - Seine Tracks sind eingängig, tanzbar, erreichten insgesamt bereits über 100'000 Streams und die Lyrics laden zum Mitsingen ein. Der schwerhörige, 18-jährige Emmentaler DJ und Produzent BAzzJoke veröffentlicht am 4. Juni seinen nächsten eingängigen Dance-Tune "Kings & Queens".In diesem Song geht es darum, ein neues Kapitel im Leben aufzuschlagen. Mit dem bevorstehenden Abschluss seiner Ausbildung beginnt etwas Neues und Ungewisses. Nun kann er endlich etwas bewirken und hoffentlich beginnen Geschichte zu schreiben."Living like we're Kings & Queens, Dancing like forever Teens, Run into the mystery, Baby let's make history!"Kings & Queens wurde als eine spannende Kombination aus den Stilen von Robin Schulz, Lindsey Stirling und Daft Punk beschrieben. Mit 80er-Jahre-Elementen, die hier und da auftauchen, könnte man auch sagen, dass The Weeknd für Inspiration während der Produktion sorgte. Neben den bekannten Bass-Parts unterstrich Jonas E. Gluch das Werk perfekt mit seiner Geige.Über nachfolgenden Link finden Sie BAzzJokes Biografie sowie den Radio und Club Edit von Kings & Queens: rebrand.ly/kingsandqueensDen Song können Sie hier auf den bekanntesten Musikplattformen vorsichern: https://ffm.to/kandqFür Interview-Anfragen wenden Sie sich bitte an djbazzjoke@bluewin.ch.Gelangen Sie zu BAzzJokes Webseite: www.djbazzjoke.comPressekontakt:Olivier Berger (BAzzJoke), djbazzjoke@bluewin.chOriginal-Content von: BAzzJoke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154757/4898573