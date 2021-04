Villach (ots) - Die aktuellen Reisebestimmungen verstärken den Outdoor-Boom der letzten Jahre. Deshalb zieht es viele Deutsche und Österreicher diesen Sommer für einen Wanderurlaub in die Berge. Qualitäts- und Hygienestandards sind in Pandemie-Zeiten umso wichtiger. Der Verein "Österreichs Wanderdörfer" präsentiert nun gemeinsam mit dem Österreichischen Wandergütesiegel eine Auswahl an zertifizierten Wandergastgebern auf seinem Online-Portal.Vom gemächlichen Zeitvertreib für ältere Bergfexe hin zum gefragten Hobby für Millenials: Wandern liegt im Trend. Diese Entwicklung war zwar schon vor der Pandemie erkennbar doch die Corona-Maßnahmen haben den Wander-Boom erheblich verstärkt. Noch nie haben so viele Menschen Freude und Erholung in den Bergen gesucht. Diese Entwicklung aus dem Alltag setzt sich auch in der Planung des diesjährigen Sommerurlaubs fort, wie eine neue Studie nahelegt.Wanderurlaub begeistertDer zufolge planen aktuell 71% der Österreicher und 79% der Deutschen einen Sommerurlaub. Gleichzeitig hat sich das Interesse am Thema Wandern im letzten Jahr ordentlich gesteigert (+16% in Österreich bzw. +10% in Deutschland). [Quelle: "Sommerpotenziale 2021: Urlaubsreisepläne in Österreich und Deutschland", NIT/Österreich Werbung)] Ulrich Andres, Geschäftsführer des Vereins Österreichs Wanderdörfer meint dazu: "Wandern in der Natur war immer schon etwas Magisches aber viele Menschen erkannten ihre Sehnsucht nach der Weite und Schönheit der Berge erst während des Lockdowns."Veränderte AnforderungenBeim Thema Reiseziele liefert die Studie keine großen Überraschungen. An erster Stelle stehen für Erholungssuchende aus Deutschland und Österreich die jeweiligen Heimatländer. Das dürfte einerseits an den aktuellen Reisebestimmungen liegen, andererseits mit der gesteigerten Begeisterung für das Wandern zu tun haben, wofür sich beide Länder hervorragend eignen. Mit Ort und Art des Urlaubs ändern sich auch die Anforderungen der Urlauberinnen und Urlauber an ihre Unterkunft: Einerseits sind Themen wie Hygiene vor Ort und Stornobedingungen dieses Jahr sehr wichtig. Andererseits steigt durch den Wander-Hype die Nachfrage nach Unterkünften, die auf die Beherbergung von Wanderern spezialisiert sind. Doch wie finden die Wandersleute diese Häuser?Online-Plattform mit kuratierten WandergastgebernAllen Österreich-Urlaubern präsentieren Österreichs Wanderdörfer auf ihrem Portal 40 Gastgeber, die mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet sind. Sie alle sind Wanderexperten und genügen hohen Qualitätsstandards, was die Infrastruktur für Wanderer betrifft. Dazu gehören zum Beispiel Ausrüstungsverleih, Wanderführer, Wanderkarten oder auch Tourenberatung. Die Hotels und Pensionen sind allesamt familiär und von überschaubarer Größe, was die Einhaltung von Abstandsregeln erleichtert. Das Portal wanderdoerfer.at gliedert die Gastgeber in Kategorien, sodass unter anderem Familien, Genießer oder Sportler ganz leicht die passende Unterkunft finden. "Mit unserer Plattform wollen wir die Qualitätsstandards im Wandertourismus heben, und gleichzeitig wanderbegeisterten Touristen ein kompaktes Service zur Entscheidungsgrundlage bieten", erklärt Ulrich Andres.Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in EuropaDie Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Europa wurde 2005 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, Wanderregionen, -dörfer, -wege, und -gastgeber bei der Optimierung und der Entwicklung ihres Wanderangebots auf der Basis eines österreichweiten Qualitätsstandards zu unterstützen. Das Österreichische Wandergütesiegel sichert nicht nur, die für ein perfektes Wandererlebnis notwendige Mindestqualität, sondern zeigt im Rahmen des Zertifizierungsprozesses Potentiale und Möglichkeiten zur authentischen Aufbereitung eines stimmigen Wandererlebnisses vor Ort auf.Österreichs Wanderdörfer e.V.Österreichs Wanderdörfer e.V. verschreibt sich seit 1991 der Förderung eines naturnahen Ganzjahrestourismus, dem Wandern als Naturerlebnis. Der Verein stellt die größte touristische Regionalkooperation Österreichs dar und unterstützt seine 47 Mitgliedsregionen mit einer professionellen Marketingbetreuung. Österreichs Wanderdörfer tritt für einen stetig wachsenden Qualitätsstandard in der österreichischen Wanderlandschaft ein, berät seine Mitglieder und erzeugt Synergien.Zu den zertifizierten Wandergastgebern Jetzt informieren (https://www.wanderdoerfer.at/zertifizierte-wanderbetriebe-in-oesterreich/?utm_source=oewd&utm_medium=presse&utm_campaign=Betriebskampagne)Pressekontakt:Pressekontakt:Martin Maria Tändl, MA+43 (0)660 34 74 346martin.taendl@wanderdoerfer.atProjektleitung:Ayla Kusuran+43 (0) 4242 / 25 75 31ayla.kusuran@wanderdoerfer.atOriginal-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65520/4898589