Der Umsatz blieb mit 19,7 Mrd. $ im Jahresvergleich stabil, der Gewinn je Aktie lag mit 1,39 $ um 0,25 $ über den Erwartungen. Gleichzeitig hob INTEL den Ausblick für 2021 leicht an. Was dem Markt nicht schmeckte, war die Entwicklung im Data-Center-Geschäft mit einem Umsatzminus von 20 %. Nun werden Marktanteilsverluste befürchtet. Allerdings kommen im zweiten Halbjahr einige Produktneuheiten (z. B. Ice Lake-SP CPU). Auch wenn die Aktie in 2 Wochen rund 15 % verloren hat, den Chip-Riesen sollte man nicht zu früh im Jahr abschreiben. Ein weiteres Rekordjahr ist noch drin.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

INTEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de