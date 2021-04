DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet - Handelsspanne

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der Juni-Kontrakt notiert gegen 8.15 Uhr 11,0 Punkte höher mit 15.301,0. In den Handel gegangen war er mit 15.288,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.309,0 und das Tagestief bei 15.268,0 Punkten. Damit bleibt die Handelsspanne zwischen 15.089 und 15.530 Punkten intakt, wie es in einer Einschätzung von Commerzbank Technical Analysis and Index Research heißt. In der Spanne könnte sich nun die überkaufte Lage weiter bereinigen. Umgesetzt wurden bisher 1.265 Kontrakte.

April 26, 2021 02:23 ET (06:23 GMT)

