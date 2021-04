Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin gut. Nach dem starken Anstieg der US-Börsen am Freitag wird auch in Deutschland mit vielen grünen Vorzeichen gerechnet. Spannend wird es in den nächsten Tagen, wenn die amerikanischen Big Techs ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Auch in Deutschland nimmt die Berichtssaison langsam Fahrt auf. Mehr dazu im Video.

