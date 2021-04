Der Handel in Asien war gemischt. Der S&P 500 notiert vorbörslich leicht im Plus. Der Future für den S&P 500 schwankt zum Wochenbeginn zwischen Gewinnen und Verlusten und weist im Tageschart eine Kerze mit einem kleinen Kerzenkörper und zwei kurzen Schatten ("Kreisel") auf. Am Freitag stieg der marktbreite Index um 1,09%, konnte jedoch das im Intraday-Handel bei 4.186,5 Punkten erreichte Allzeithoch nicht halten und rutschte am Abend wieder unter das Rekordhoch vom 16. April. Anleger werden sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...