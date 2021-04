Die Aktien von Leoni, einem Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme mit Sitz in Nürnberg, Bundesland Bayern, konnten am Freitag weiter zulegen und befinden sich auch am heutigen Montagmorgen mit einem Aufschlag von über 1,00% im Plus. Die Long-Position ist weiter gut im Rennen! Der Stopp der Long-Position wurde am Vortag bereits auf 10,70 Euro nachgezogen und könnte nun weiter auf 11,00 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...