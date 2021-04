Continental: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) verzeichnete am 8.3.21 bei 130,85 Euro ein 12-Monatshoch. Danach brach die Aktie nach der Veröffentlichung des verhaltenen Ausblicks auf bis zu 110 Euro ein. Dieses Niveau erwies sich als solide Unterstützung für den Aktienkurs. Auf die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2021, die laut dem Unternehmen über den durchschnittlichen Analystenschätzungen lagen, reagierte die Aktie am 23.4.21 mit einem Kursanstieg auf bis zu 120 Euro. In weiterer Folge konnte dieses Niveau allerdings nicht gehalten werden.

Wegen der soliden Zahlen für das erste Quartal bekräftigten die Experten von J.P.Morgan ihre Kaufempfehlung für die Continental-Aktie und erhöhten das Kursziel von 130 auf 150 Euro. Für risikobereite Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen zumindest einen Kursanstieg auf 125 Euro zutrauen, könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 115 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 115 Euro, Bewertungstag 14.6.21, BV 0,1, ISIN: CH0496910586, wurde beim Continental-Aktienkurs von 117,75 Euro mit 0,66 - 0,68 Euro gehandelt.

Wenn die Continental-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 125 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,04 Euro (+53 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,429 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,429 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV2F824, wurde beim Aktienkurs von 117,75 Euro mit 0,75 - 0,76 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 125 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,45 Euro (+91 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 107,176 Euro

HVB-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 107,176 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR3H6F9, wurde beim Aktienkurs von 117,75 Euro mit 1,10- 1,11 Euro taxiert.

Kann sich die Continental-Aktie auf 125 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,78 Euro (+60 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de