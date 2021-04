Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für Abgabedruck haben am Freitag zeitweise die Einkaufsmanagerindices in Frankreich gesorgt, welche über den Erwartungen lagen und mittlerweile wieder eine Erholung im Dienstleistungssektor signalisieren, so die Analysten der Helaba.Bei den 10J-Spreads der Peripherie seien zum Wochenschluss keine nennenswerten Impulse zu konstatieren gewesen. In Italien liege die Zusatzrendite bei 104 Basispunkten, in Spanien und Portugal bei 66 Basispunkten. ...

