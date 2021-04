Hannover (www.anleihencheck.de) - Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone und die Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in den USA brachten deutsche Staatsanleihen zum Wochenschluss unter Druck, so die Analysten der Nord LB.Auch US-Staatsanleihen seien am Freitag nach anfänglichen Gewinnen schwächer aus dem Handel gegangen. Wie bei den Bundesanleihen hätten auch bei den Treasuries Meldungen von der Konjunkturseite für eine geringere Nachfrage gesorgt. ...

