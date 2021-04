Renault-Chef Luca de Meo hat auf der Hauptversammlung neue Ziele für die Elektrifizierung der Marke in Europa ausgegeben. 2025 solle der Anteil von elektrifizierten Pkw 65 Prozent betragen. 2030 sei dann ein Anteil von mindestens 90 Prozent geplant. "Die Marke Renault hat den Ehrgeiz, den Mix in Europa zu haben, der am grünsten ist (…)", so de Meo bei der als Online-Veranstaltung abgehaltenen Hauptversammlung. ...

