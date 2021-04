Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas höheren Notierungen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.224,88 Punkten nach 3.217,97 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 6,91 Punkten bzw. 0,21 Prozent.Das europäische Börsenumfeld fand zu Wochenbeginn noch keine klare Richtung. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien uneinheitliche Vorgaben geliefert.Bei den Konjunkturdaten ...

