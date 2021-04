Am 15. April war es wieder soweit: Die vierteljährliche Indexüberprüfung des TSI E20 stand an. Aus dem Aktienuniversum des Solactive GBS Developed Markets Europe All Cap USD Index (WKN: SLA4G8) wurden nach dem Prinzip der relativen Stärke die zwanzig potenziellen Gewinneraktien von morgen herausgefiltert. Neu dabei sind zwei bekannte deutsche Unternehmen.Im TSI E20 nun neu dabei ist zum einen der Automobilhersteller Volkswagen und zum anderen der im MDAX notierte Mischkonzern ThyssenKrupp.

