Im Jahr 2020 kamen in Deutschland etwa 5.000 Kinder weniger zur Welt als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist auch die Zahl der Eheschließungen gesunken: Insgesamt 10% weniger Menschen haben geheiratet. Die Zahl der Sterbefälle ist dagegen um 5% gestiegen. Rund 773.000 Kinder haben im Jahr 2020 in Deutschland das Licht der Welt erblickt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren dies etwa 5.000 Kinder weniger als im Vorjahr, was einem Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...