Der DAX zeigt sich am Montag kaum verändert und bewegt sich nach wie vor im Bereich der 15.300-Punkte-Marke. Die guten Vorgaben von der Wall Street vom Freitag sorgen für keinen Schwung mehr. Im Fokus steht derweil weiter die Berichtssaison, die auf Hochtouren läuft.Im aktuellen DAX-Check von DER AKTIONÄR TV erfahren Anleger, auf welche charttechnischen Marken es nun ankommt, was sonst noch an der Börse wichtig ist und wie Sie sich jetzt positionieren sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...