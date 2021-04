Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der letzten Woche blieb es am Primärmarkt ruhig und auch vom Sekundärmarkt gibt es derzeit wenig zu berichten, so die Analysten der Helaba.Weder bei den Renditen noch bei den ASW-Spreads seien größere Veränderungen zu beobachten. In diesem Zusammenhang sei auf die EZB verwiesen, die im Rahmen ihrer Kaufprogramme einen Teil der Schulden absorbiere und so den Sekundärmarkt tendenziell stütze. Im laufenden zweiten Quartal halte die EZB an ihrem Vorhaben fest, dass die Käufe im Rahmen des Pandemieprogramms PEPP höher ausfallen würden als während der ersten Monate des Jahres. ...

