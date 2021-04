Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten tat sich in der Berichtswoche vom 19. bis 23. April 2021 wenig, so die Experten von Union Investment.Sichere Staatsanleihen seien angesichts der verhaltenen Risikofreude unter den Marktteilnehmern eher gesucht gewesen, die Tendenz damit leicht freundlich. Kursgewinne würden an den Staatsanleihemärkten zu leicht rückläufigen Renditen führen. Am US-Anleihemarkt habe sich auf der Zinskurve ein leichter Renditerückgang von bis zu drei Basispunkten ergeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...