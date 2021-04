Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 29. April 2021, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel SchröckertSilke und Daniel Schröckert sprechen über "The United States vs. Billie Holiday", einen Film über die legendäre Sängerin, deren Darstellerin Andra Day gerade für einen Oscar nominiert war.Im zweiten Teil diskutieren Anne Wernicke und Steven Gätjen von entgegengesetzten Standpunkten aus über den amerikanischen Regiestar Quentin Tarantino und die Frage, ob man es bei ihm mit einem überbewerteten Kultregisseur oder einem filmischen Genie zu tun hat.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4898938