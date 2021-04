Märkte am Montag: DAX vor neuen Zugewinnen? - Positiver Ausblick bei MTU Aero Engines

Der DAX pendelt auch am Montagmittag weiterhin seitwärts und notiert damit nach wie vor im Bereich der 15.300er-Marke. Gut möglich ist, dass es hier in Kürze wieder deutlich nach oben gehen wird, denn aus den USA kommen starke Vorgaben. Der S&P 500 erreichte am Freitag einen neuen Rekordstand.

DAX 0,0% 15.276 MDAX 0,5% 32.943 TecDAX 0,2% 3.525 SDAX 1,1% 16.302 Euro Stoxx 50 0,0% 4.013

MTU Aero Engines: Positive Prognose

Am Montagmittag gibt es im DAX zwölf Gewinner und 18 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die MTU-Aero-Engines-Aktie (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), die um zeitweise über zwei Prozent zulegte. Der Münchener Triebwerksbauer bekräftigte zuletzt die bisherige Prognose, nach der die Erlöse im laufenden Jahr auf 4,2 bis 4,6 Mrd. Euro steigen werden (2020: 4,0 Mrd. Euro).

Laut MTU Aero Engines federt ein stabiles Wartungs- und Rüstungsgeschäft die Folgen der Luftfahrt-Krise für das Unternehmen ab. Der Konzern erwartet außerdem, dass sich die weltweite Luftfahrt ab 2024 vollständig von der Corona-Krise erholen wird.

Bildquelle: Pressefoto MTU Aero Engines

Atoss Software: Starker Jahresauftakt

Bei den Nebenwerten steht am Montag unter anderem die Aktie von Atoss Software (WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400) im Fokus. Der Anbieter von Personal-Management-Software konnte den Umsatz und den Betriebsgewinn im ersten Quartal kräftig steigern. Die Prognose für das Gesamtjahr 2021 wurde bestätigt.

