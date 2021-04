Das Bundesverfassungsgericht hat den Mietendeckel in Berlin für nichtig erklärt. In den Zentralen der deutschen Wohnungskonzerne ist die Erleichterung riesengroß.Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist folgerichtig", sagt Vonovia-Chef Rolf Buch. In der Tat konnte man es sich nicht vorstellen, dass die Richter dem rot-rot-grünen Vorstoß in der Bundeshauptstadt ihren Segen geben. Viele Kritiker behaupten: Der Berliner Senat habe die Mieter "sehenden Auges in eine Schuldenfalle geschickt."

