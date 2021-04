Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial bewegt sich weiterhin in der seit geraumer Zeit etablierten Seitwärtsrange, allerdings mit einer leicht steigenden Tendenz, so die Analysten der Helaba.Diese zeige, dass noch immer eine gewisse Risikoaversion vorhanden sei und sich damit die Spreads in naher Zukunft nochmals weiten könnten. Nicht zuletzt deshalb würden die Blicke auf die in dieser Woche sehr zahlreich zur Veröffentlichung anstehenden Banken-Quartalsberichte gerichtet sein. Unter anderem würden Bawag, HSBC Holdings, UBS, Swedbank, SEB, Danske, Deutsche Bank, Banco Santander, BNP, BBVA und Barclays Einblick in die Bücher gewähren. Angesichts dessen, dürften die Aktivitäten auf dem Primärmarkt in den kommenden Tagen etwas geringer ausfallen. ...

