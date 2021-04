Wien (www.fondscheck.de) - Das amerikanische Traditionshaus Wellington Management holt mit Marco Näder einen erfahrenen Vertriebsprofi ins Team, so die Experten von "FONDS professionell".Als Business Development Manager und Leiter des Bereichs "Fund Buyer" werde Näder in erster Linie für den Vertrieb an semi-institutionelle Investoren wie Vermögensverwalter, Dachfondsmanager und Privatbanken verantwortlich zeichnen. In dieser Funktion berichte er an Christian Betzel, Business Development Manager und Leiter des Wholesale-Geschäfts in der EMEA-Region bei Wellington. ...

