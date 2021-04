Die Aktie von BioNTech präsentiert sich zum Start in die neue Woche schwächer - aktuell geht es um 4,5% in den Keller auf 137 Euro. Dabei markierte der Titel des Impfstoff-Spezialisten am 23. April 2021 ein neues All-Time-High bei 144,45 Euro und konnte in den vergangenen zwei Wochen um ganze 42% gewinnen. Seit Jahresstart 2021 können sich BioNTech-Aktionäre über eine Kursverdoppelung...

