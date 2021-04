Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips ist mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr gestartet. Der Konkurrent von Siemens Healthineers erhöhte daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Einen Wermutstropfen bildete eine millionenschwere Rückstellung wegen Qualitätsproblemen, die auf das Ergebnis drückte. Die Aktie büßt am Montag in Amsterdam derzeit mehr als drei Prozent ein.Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um knapp vier Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen ...

