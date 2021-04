DJ Merck & Co will bis 2025 CO2-neutral werden

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat einen Plan zur Begrenzung seiner Emissionen vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, will es bereits 2025 und damit 15 Jahre früher als bisher geplant 100 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen.

So soll der operative Betrieb bis 2025 CO2-neutral werden. Die Zulieferer sollen ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent reduzieren.

