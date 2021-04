Das Frühjahr steht ganz im Zeichen von Apple. Vergangene Woche präsentierte das Unternehmen neue Produkte, farbige i-Macs, Apple TV in 4k, die Airbags und - jetzt kommt es: ein lila Iphone. Diese Woche wird es Quartalszahlen geben und in der kommenden Woche streitet sich Apple vor Gericht mit einem Spieleentwickler. Genügend Anlässe also,um mit unserer Korrespondentin Sophie Schimansky in New York über Apple zu sprechen. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag