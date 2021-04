BENO Holding, Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, hat die Wandelanleihe 2014/21 vollständig und fristgerecht zurückgeführt. Die in 2014 begebene Wandelanleihe der BENO Holding AG wurde fristgerecht am 23.04. zurückgeführt. Die Wandelanleihe im Umfang von 10 Mio. EUR wurde in Höhe von 1,81 Mio. EUR in Aktien der Gesellschaft gewandelt. 3,18 Mio. EUR der Wandelanleihe wurden ...

