DJ Apple will in den USA über fünf Jahre 430 Mrd USD investieren

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Apple will in den nächsten Jahren kräftig im Heimatland USA investieren. Wie der Konzern mitteilte, plant er über die nächsten fünf Jahre Neuinvestitionen im Volumen von über 430 Milliarden US-Dollar in den USA. Ein Teil davon soll in die Chipentwicklung und die 5G-Technologie fließen.

Die Investitionen zögen 20.000 neue Jobs in den USA nach sich, teilte Apple weiter mit. In den Plänen enthalten seien Direktinvestitionen in amerikanische Zulieferer, Datenzentren und Neuproduktionen für den Streamingdienst Apple TV+.

Apple will mehr als 1 Milliarde Dollar in North Carolina investieren und mit der Arbeit an einem neuen Campus und Forschungszentrum im sogenannten "Research Triangle" beginnen. Dadurch sollen allein 3.000 Jobs in den Bereichen Machine Learning, Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung und anderen geschaffen werden.

April 26, 2021 08:09 ET (12:09 GMT)

