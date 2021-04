Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz geht nun auch die Aktie von NanoRepro wieder ordentlich durch die Decke. Denn in diesem sind enorme Testpflichten verankert, was für dieses Unternehmen in diesen Tagen eine Goldgrube ist. Die Nachfrage steigt ins Unermessliche und sorgt für unfassbare Umsatzchancen für diese Aktie!

Download-Tipp: Kann NanoRepro diesen Trend nun bestätigen? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...