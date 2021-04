White Plains, N.y. und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Kone Pro Serie verbindet das legendäre ROCCAT Kone-Design mit den neuesten ROCCAT Technologien - mit dabei sind der Titan Optical Switch, das Titan Wheel Pro und vieles mehrROCCAT, die preisgekrönte PC-Peripherie-Marke der Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR) mit Sitz in Hamburg, stellt heute mit der Kone Pro und der Kone Pro Air die kommenden Neuzugänge der legendären Kone Gaming-Maus-Serie vor. Die neuen Mäuse der Kone Pro-Serie kombinieren ROCCATs unglaublich schnelle Titan Optical Switch-Technologie mit dem unverkennbaren Kone-Design. Im Jahr 2007 stellte ROCCAT die allererste Kone vor, 2008 war sie dann das erste erhältliche ROCCAT Produkt und hat sich seitdem zu einer festen Größe im Esport entwickelt. 13 Jahre später hat das Design der Kone weit mehr als ein Jahrzehnt an Forschung über Handgrößen und Grifftypen durchlaufen, das Resultat ist die bisher fortschrittlichste, ergonomischste und wettbewerbsfähigste Maus. Mit der brandneuen Kone Pro Serie wurde die bekannte Kone-Ergonomie noch einmal verbessert. Die Mäuse der ROCCAT Kone Pro-Serie werden ab dem 16. Mai 2021 in den Farben Arctic White und Ash Black zu einem UVP von 79,99 EUR für die kabelgebundene Kone Pround 129,99 EUR für die kabellose Kone Pro Air erhältlich sein. Vorbestellungen werden ab heute unter www.roccat.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit entgegengenommen.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/8726154-turtle-beach-roccat-kone-pro-series-pc-gaming-mice/"Bei der kommenden Kone Pro Serie nehmen wir das von vielen geliebte Mausdesign und packen unsere neuesten bahnbrechenden Features obendrauf, für echten Wettbewerbskomfort. Diese Maus ist ein Wunderwerk von innen und außen", sagt René Korte, ROCCAT Gründer und General Manager für PC-Peripheriegeräte bei Turtle Beach. "Die Geschichte von ROCCAT beginnt mit der ersten Kone und als wir uns daranmachten, diese Maus neuzugestalten, war uns klar, dass wir etwas schaffen wollten, was alles bisher Dagewesene übertrifft. Das war keine leichte Aufgabe. Ich kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass unsere neue Kone Pro Serie die bisher beste ist."Die Einführung der Kone Pro Mäuse von ROCCAT markiert ein neues Kapitel in der Geschichte der Kone. Das neu definierte Shape schafft die perfekte Balance zwischen den Vorzügen der Kone AIMO und der Leistung der Kone Pure. Neben der Weiterentwicklung des Shapes sorgt ROCCATs Titan Optical Switch Technologie bei den Kone Pro Mäusen für ein hochwertiges Klickgefühl, eine bis zu 100-mal schnellere Reaktionszeit (verglichen mit mechanischen Schaltern) und eine lange Lebensdauer. Mit dabei auch das solide ROCCAT Titan Wheel Pro, ein neues Mausrad aus Aluminium mit einem angenehmen Scrollgefühl sowie fühlbaren Klick für unübertroffene Geschwindigkeit und Premium-Komfort. Hitzebehandelte Mausfüße aus reinem PTFE sorgen für flüssige Bewegungen bei minimaler Reibung. Sowohl die Kone Pro als auch die Kone Pro Air nutzen das ROCCAT Bionic Shell mit seiner Wabenstruktur und sind dadurch extrem leicht.Mit einem Gewicht von nur 66 Gramm bzw. 75 Gramm gehören die Kone Pro und Kone Pro Air zu den leichtesten Gaming-Mäusen auf dem Markt. Die Kone Pro-Serie verwendet ROCCAT®s optischen Owl-Eye-Sensor mit 19K dpi für höchste Präzision und die exakte Übertragung von Mausbewegungen in das Spiel. Das PhantomFlex®-Kabel der Kone Pro vermittelt ein Gefühl von uneingeschränkter Bewegungsfreiheit. Für ein noch größeres Maß an Freiheit sorgt die komplett kabellose Kone Pro Air, wobei eine doppelte Konnektivität über Bluetooth und Funk möglich ist. Die Rapid Charge Schnellladefunktion der Kone Pro Air bietet fünf Stunden Spielspaß bei einer nur 10-minütigen Aufladung, während Stellar Wireless mit einer kompletten Ladung über 100 Stunden ununterbrochenes Spielen ermöglicht.Beide Modelle sind außerdem mit ROCCATs beeindruckendem AIMO RGB-Lichtsystem ausgestattet. Kone Pro und Kone Pro Air können bis zu 16,8 Millionen unterschiedliche Farben darstellen und lassen sich mit kompatiblen AIMO-fähigen Produkten für geräteübergreifenden Beleuchtungsszenarien optimal synchronisieren.Weitere Informationen zu den neuesten Produkten und aktuellem Zubehör von ROCCAT gibt es auf www.roccat.com sowie Facebook, YouTube und Instagram.Über die Turtle Beach CorporationDie Turtle Beach Corporation (corp.turtlebeach.com) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Gaming-Zubehör. Bekannt für bahnbrechende first-to-market Funktionen und patentierte Innovationen bei hochwertigen, komfortablen Headsets für Gamer allen Levels, errang die Marke Turtle Beach (www.turtlebeach.com) hohe Beliebtheit bei Fans und entwickelte sich im letzten Jahrzehnt zum Marktführer im Bereich Gaming-Audio für Konsolen. Unter ROCCAT (www.roccat.com) stellt Turtle Beach preisgekrönte Tastaturen, Mäuse, Headsets, Mauspads und weiteres PC-Zubehör her. Die Marke Neat Microphones von Turtle Beach) stellt hochwertige USB- und Analogmikrofone für Gamer, Streamer und professionelle Anwender her, die sich durch modernste Technologie und Design auszeichnen. Die Aktien von Turtle Beach werden an der Nasdaq unter dem folgenden Symbol gehandelt: HEAR.Cautionary Note on Forward-Looking StatementsThis press release includes forward-looking information and statements within the meaning of the federal securities laws. Except for historical information contained in this release, statements in this release may constitute forward-looking statements regarding assumptions, projections, expectations, targets, intentions or beliefs about future events. Statements containing the words "may", "could", "would", "should", "believe", "expect", "anticipate", "plan", "estimate", "target", "project", "intend" and similar expressions constitute forward-looking statements. Forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties, which could cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statement. Forward-looking statements are based on management's current belief, as well as assumptions made by, and information currently available to, management.While the Company believes that its expectations are based upon reasonable assumptions, there can be no assurances that its goals and strategy will be realized. Numerous factors, including risks and uncertainties, may affect actual results and may cause results to differ materially from those expressed in forward-looking statements made by the Company or on its behalf. Some of these factors include, but are not limited to, risks related to the substantial uncertainties inherent in the acceptance of existing and future products, the difficulty of commercializing and protecting new technology, the impact of competitive products and pricing, general business and economic conditions, risks associated with the expansion of our business including the implementation of any businesses we acquire, our indebtedness, the Company's liquidity, and other factors discussed in our public filings, including the risk factors included in the Company's most recent Annual Report on Form 10-K, and the Company's other periodic reports. 