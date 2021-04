Das neue Amplitude Partner Ecosystem unterstützt Kunden dabei, mit digitalen Produktinnovationen schneller Geschäftsergebnisse zu realisieren

Amplitude, das digitale Optimierungssystem, meldete heute den Start des Amplitude Partner Ecosystem, des branchenweit ersten Programms, das mehr als 40 Gründungspartner mit dem Ziel zusammenbringt, Kunden bei der Beschleunigung und Optimierung der digitalen Transformation und ihrer Produktinnovationsstrategien zu unterstützen.

"Heute haben Unternehmen nur zwei Möglichkeiten: Entweder gestalten sie die digitale Revolution selbst mit oder sie werden von der digitalen Revolution zermalmt. Digitale Produkte stehen jetzt im Mittelpunkt der Innovationsagenda und erfordern neue Konzeptionen und Lösungen, um die Wertschöpfung zu optimieren und zu beschleunigen", so Lisa Hopkins, Vice President des Bereichs Partnerships von Amplitude. "Bei unserem Ökosystem handelt es sich um ein Netzwerk von Partnern, die an der Spitze der digitalen Revolution stehen. Dieses Netzwerk hat zum Ziel, allen Unternehmen die Entwicklung geeigneter digitaler Strategien und die Transformation von Angeboten zu erleichtern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk und auf dessen Ausbau, um unsere Kunden bei ihren digitalen Initiativen zu unterstützen."

Durch die Teilnahme am Amplitude Partner Ecosystem erhalten Partner Zugang zu einer Reihe von Ressourcen und Leistungen. Zu diesen zählen die Unterstützung durch Technikexperten von Amplitude, Schulungs- und Zertifizierungsprogramme sowie gemeinsame Vertriebs- und Marketingmöglichkeiten, mit denen es einfacher denn je ist, innovative Lösungen für Probleme der Kunden zu entwickeln und zu liefern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Mehr als 40 Ökosystempartner sind dem Netzwerk als Gründungsmitglieder beigetreten. Es wird beabsichtigt, laufend neue Partner einzubinden. Dabei wird zwischen zwei Partnerkategorien unterschieden:

Solution Partner: Amplitude arbeitet mit einem Netzwerk aus weltweit tätigen Systemintegratoren, Beratungsunternehmen und digitalen Agenturen zusammen, um Strategien zur Unternehmenstransformation, Best Practices und Unterstützung bei der Technologieimplementierung anzubieten. Zu den Gründungsmitgliedern unter den Solution Partnern zählen Accenture, Converteo, Phiture und ConsultMyApp.

Technologie-Integrationen: Das Ökosystem umfasst Technologie-Integrationen in 16 Software-Kategorien, mit denen durchgängige Kundenbindungsprozesse aufgebaut und bereitgestellt werden. Hier eine Auswahl der Integrationspartner unter den Gründungsmitgliedern:

Marketing-Automatisierung: Integrationen mit Marketing-Technologien wie Braze, Airship und Iterable nutzen die Verhaltensdaten von Amplitude, um Marketing-Abteilungen bei der Durchführung gezielter personalisierter Kampagnen zu unterstützen und ihnen Erkenntnisse darüber bereitzustellen, wie sich Kampagneninitiativen auf Geschäftskennzahlen wie beispielsweise Kundenbindung und Kundentreue auswirken.

Attribution: Amplitude unterstützt die Integration mit Attributionssoftware von Unternehmen wie Branch, AppsFlyer und Singular, um Attributionsdaten mit Verhaltensdaten zu verknüpfen und auf diese Weise eine detailliertere Kampagnenanalyse zu ermöglichen und zudem die Investitionsrendite von Marketing-Maßnahmen zu optimieren.

Kundendaten-Plattform (CDP): Amplitude unterstützt die Integration mit CDPs wie beispielsweise Segment und mParticle, um es Produkt- und Analyseteams zu ermöglichen, die Daten aus der CDP einfacher abzufragen und somit schneller Zugang zu Erkenntnissen zu erhalten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Kunden von Amplitude durch unser Team zertifizierter Berater dabei unterstützen dürfen, Daten und Verhaltensanalysen in den Mittelpunkt ihrer digitalen Produktstrategie zu stellen", so Pierre-Adrien Lair, Leiter des Bereichs Analytics von Converteo.

"Amplitude ist ein hervorragender Partner und ein entscheidendes Element des Wachstums-Ökosystems. Das Unternehmen verfügt über ein herausragendes Produkt, und unser Team hier bei Phiture kennt es sehr gut. Phiture unterstützt Herausgeber von Apps dabei, Amplitude optimal zu nutzen, um praktisch nutzbare Erkenntnisse zu gewinnen und die Ergebnisse von Wachstumsinitiativen anhand der wichtigsten Leistungskennzahlen zu messen. Phiture verfügt über Know-how in den Bereichen Data Governance, Product Intelligence und Growth Marketing. Amplitude bietet hingegen eine erstklassige Lösung für den Erkenntnisgewinn mit ausgezeichneten Integrationen in andere Tools aus dem Marketing-Bereich und hält mit den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen des Marktes Schritt", so Andy Carvell, Partner und Mitgründer von Phiture Mobile Growth Consultancy.

Amplitude hat heute außerdem das branchenweit erste System für die digitale Optimierung vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein einheitliches System, das Unternehmen dabei unterstützt, digitale Produktinnovationen mit Geschäftsergebnissen zu verbinden. Es hält Antworten auf die folgende strategische Frage bereit: "Wie können unsere digitalen Produkte unseren geschäftlichen Erfolg voranbringen?"

Weitere Informationen über das Amplitude Digital Optimization Ecosystem und die Teilnahme am Amplitude Partnerprogramm finden Sie unter: amplitude.com/partners.

Über Amplitude

Amplitude ist das System für die digitale Optimierung. Herzstück des Digital Optimization System ist der proprietäre Amplitude Behavioral Graph. Unternehmen können damit erkennen und prognostizieren, welche Kombinationen von Funktionen und Aktionen zu Geschäftsergebnissen führen von der Kundentreue bis zum Lifetime Value und jedes Angebot ausgehend von diesen Erkenntnissen in Echtzeit intelligent anpassen. Amplitude ist die Intelligenz, die hinter mehr als 45.000 digitalen Produkten bei über 1.000 Unternehmenskunden und bei 23 der Fortune 100-Unternehmen steckt. Amplitude unterstützt sie dabei, Innovationen schneller und intelligenter zu realisieren, indem es Antworten auf die folgende strategische Frage bereithält: "Wie können unsere digitalen Produkte unseren geschäftlichen Erfolg voranbringen?" Weitere Informationen erhalten Sie unter www.amplitude.com.

