Der kürzliche bekannt gewordene Vorschlag von Wirtschaftsverbänden, einen Litteringfonds bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) einzurichten, wird in Kreisen der Entsorgungswirtschaft kritisiert. So warnen der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) und die dualen Systeme davor, dass der "in letzter Minute" eingebrachte Vorschlag den rechtzeitigen Abschluss der laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...