Das ist eine faustdicke Überraschung. Nachdem es in den vergangenen Tagen und Wochen merklich ruhig geworden ist in Sachen Übernahmen, meldet sich die Branche zurück. Der Silber- und Goldproduzent Fortuna Silver, der Minen in Argentinien, Peru und Mexiko hat, wird auf dem Übernahmesektor aktiv. Der Konzern, der ins Visier von Fortuna Silver geraten ist, ist allerdings eine wirkliche Überraschung.Bislang war Fortuna Silver in Lateinamerika aktiv. Jetzt wagt sich der Konzern auf einen anderen Kontinent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...