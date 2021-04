Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Börse startet in eine spannende Handelswoche. Die Bilanzsaison läuft auf vollen Touren. Außerdem steht am Mittwoch noch die Sitzung der US-Notenbank Fed an. Bei den Einzelthemen geht es heute um Netflix, Amazon, Tesla, Johnson & Johnson, BioNTech und Coinbase. Andreas Deutsch, Chef vom Dienst beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.