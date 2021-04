Die neue "Börsenwoche" auf aktienlust.tv liefert Ihnen natürlich den bestmöglichen Überblick über das Marktgeschehen und die wichtigsten Termine der Woche. Und hier geht es in dieser Woche so richtig rund! Fast alle großen US-IT-Giganten öffnen ihre Bücher und präsentieren ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2021. Die Erwartungen sind natürlich immens hoch. Dennoch können wir uns vorstellen, dass Amazon & Co. einmal mehr überzeugen können und werden. Das ist aber nicht zwangsläufig ein Freifahrtschein für weiter anziehende Kurse. Auf die Reaktion des Marktes sollten Sie daher unbedingt warten, bevor Sie neue Investmententscheidungen treffen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.