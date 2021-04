(Montreal - 26. April 2021) Osisko Metals Incorporated (das "Unternehmen" oder "Osisko Metals") (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/) freut sich, weitere Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms auf seinem Projekt Pine Point in den NWT bekannt zu geben.

Es werden die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern in der Lagerstätte X25 (siehe Karte 1 und Tabelle 1) gemeldet, die sich in der Zone West des Projekts befinden, sowie von einem Bestätigungsbohrloch in der Zone Central. Die Lagerstätte X25 ist durch zwei prismatische Zonen gekennzeichnet, die durch eine tafelförmige Mineralisierung verbunden sind, und ihre Erweiterungen bleiben entlang des Streichs offen. Die Infill-Bohrungen befinden sich innerhalb der Lagerstätte (eine Bohrung soll auch für hydrogeologische Testarbeiten verwendet werden).

- BohrlochX25-21-PP-001 durchteufte 21,0 Meter mit einem Gehalt von 9,40 % Zn und 3,76 % Pb (13,16 % Zn+Pb). Die Mineralisierung ist vom prismatischen Typ und erstreckt sich unterhalb des Niveaus des zugehörigen Tabular-Horizonts.

- Bohrloch X25-21-PP-002 durchteufte 32,0 Meter mit einem Gehalt von 20,28 % Zn und 12,02 % Pb (32,31 % Zn+Pb) in einer zweiten vertikalen Prismatik, deren Basis sich auf dem Niveau des Tabular-Horizonts befindet.

Beide Bohrlöcher erfüllten die Erwartungen hinsichtlich des aktuellen Ressourcenblockmodells und lieferten Infill-Abstände, die in ihrem unmittelbaren Bereich der Lagerstätte X25 für die angezeigte Ressourcendefinition gemäß der PEA 2020 erforderlich sind. Die Bohrungen bestätigten auch historische Daten.

Zusätzlich bestätigte ein kombiniertes hydrogeologisches und Explorationsbohrloch die Mineralisierung, die in einem isolierten historischen Bohrloch von Cominco am westlichen Ende der Zone Central gemeldet wurde. Die tafelförmige Mineralisierung, die in Bohrloch HG-21-PP-008 durchteuft wurde, befindet sich innerhalb eines 9 Meter langen mineralisierten Abschnitts, der einen durchgehenden Abschnitt mit einem Gehalt von 3,72 % Zn und 0,79 % Pb (4,51 % Zn+Pb) enthielt (siehe Karte 2 und Tabelle 1). Das historische Waisenbohrloch enthielt ähnliche Gehalte und die Mineralisierung an diesem Standort bleibt in alle Richtungen offen, bis zu Entfernungen von 150 bis 250 Metern, wo sich andere historische Bohrlöcher befinden.

Tabelle 1: Zusammengesetzte Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher.

Bohrung Name Bereich Einzahlung Von Bis Breite Echte Breite Zn Pb Pb+Zn (m) (m) (m) (m) % % % HG-21-PP-008 N81 102.00 103.00 1.00 1.00 6.38 1.47 7.85 und 105.00 111.00 6.00 6.00 3.72 0.79 4.51 X25-21-PP-001 Zone West X25 135.00 156.00 21.00 21.00 9.40 3.76 13.16 und 168.00 177.00 9.00 9.00 4.78 0.29 5.08 X25-21-PP-002 Zone West X25 73.00 76.30 3.30 3.30 6.18 2.83 9.01 und 100.00 132.00 32.00 32.00 20.28 12.02 32.31

Schließlich wurde ein hydrogeologisches Bohrloch 2,3 Kilometer südlich von X25 niedergebracht, um die hydrogeologischen Eigenschaften innerhalb der Sulfur Point Formation zu untersuchen, jedoch abseits des mineralisierten Trends in südöstlicher Richtung. In diesem Bohrloch wurde keine Mineralisierung gefunden.

Robert Wares, Chairman & CEO, kommentierte: "Einmal mehr bin ich beeindruckt, dass die hochgradige Mineralisierung innerhalb der Western Prismatic-Lagerstätten bei Pine Point bestätigt oder übertroffen wurde. Wichtig ist, dass viele dieser Lagerstätten seitlich in die Tabular-Mineralisierung übergehen und entlang des Streichs offen bleiben. Diese werden in diesem Sommer als Teil unseres Ressourcenerweiterungsprogramms eine Priorität für Folgebohrungen sein, ebenso wie Bereiche mit mineralisierten verwaisten Bohrlöchern auf dem gesamten Grundstück. Die derzeit laufende Flow-Through-Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Mio. $ wird es uns ermöglichen, unser Bohrprogramm, das im Juni wieder aufgenommen werden soll, fortzusetzen und zu beschleunigen."

Hydrogeologisches & Infill-Programm Update

Achtzehn Löcher des geplanten Programms mit zwanzig Löchern wurden bereits fertiggestellt und die Bohrungen werden in Kürze für den Frühjahrsaufbruch unterbrochen.

In den hydrogeologischen Bohrlöchern wurden perforierte PVC-Verrohrungen installiert, bevor die Fließverfolgung und Pumptests durchgeführt werden, die für diesen Sommer geplant sind. Alle abgeschlossenen Löcher werden auf Wasserabfluss überwacht; von den achtzehn bisher gebohrten Löchern führen nur zwei Wasser an die Oberfläche und diese befinden sich im nördlichsten Bereich des Grundstücks, außerhalb der mineralisierten Trends. Erfreulicherweise ist der Rest an der Oberfläche trocken.

Tabelle 2: Standorte der Bohrlochkragen (NAD83 (CSRS) Zone 11)

Bohrung Name Bereich Vorkommen Östliche Ausrichtung Norden Elevation AZM DIP Tiefe (m) X25-21-PP-001 Zone West X25 606232.61 6735840.18 207.98 0.00 -90.00 192.70 X25-21-PP-002 Zone West X25 606375.56 6735797.70 207.98 0.00 -90.00 291.00 HG-21-PP-001 Aus Trend 607964.29 6734063.14 213.62 0.00 -90.00 177.00 HG-21-PP-008 N81 620397.70 6740806.93 211.47 0.00 -90.00 273.00

Qualifizierte Person

Robin Adair ist die qualifizierte Person und der Vice President Exploration von Osisko Metals Incorporated. Er ist für die technischen Daten in dieser Pressemitteilung verantwortlich und ist ein in den Northwest Territories registrierter professioneller Geologe.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Osisko Metals hält sich an ein strenges QA/QC-Programm in Bezug auf die Handhabung der Bohrkerne, die Probenahme, den Transport der Proben und die Laboranalysen. Die Bohrkernproben aus dem Projektgebiet Pine Point wurden sicher zu seiner Kernanlage auf dem Projektgelände Pine Point in den Northwest Territories transportiert, wo sie protokolliert und beprobt wurden. Die für die Analyse ausgewählten Proben wurden über einen sicheren Transport zur Aufbereitungsanlage von ALS Canada Ltd. in Yellowknife transportiert. Die Pulps wurden in der Anlage von ALS Canada Ltd. in North Vancouver, British Columbia, analysiert. Alle Proben werden mittels eines Aufschlusses mit vier Säuren und anschließender ICP-AES- und ICP-MS-Analyse auf Ultraspuren-Niveau für eine Reihe von Elementen mit einer oberen Nachweisgrenze von 1 % für Basismetalle analysiert. Proben, die mehr als 1 % für Zn und 1 % für Pb aufweisen, werden durch einen Aufschluss mit vier Säuren und eine ICPAES-Analyse mit einer oberen Nachweisgrenze von 30 % bzw. 20 % analysiert. Proben, die Zn >30% und oder Pb >20% aufweisen, werden durch traditionelle Titration analysiert. Das aktuelle Bohrprogramm folgt den strengen COVID19-Protokollen und ist seit dem 15. Januar 2021 im Gange. Weitere Untersuchungsergebnisse sind noch ausständig.

Über Osisko Metals

Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Werte im Bereich der Basismetalle schafft. Das Unternehmen kontrolliert eines der bedeutendsten Zinkbergbaulager Kanadas, das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die PEA 2020 einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Mio. $ und einen IRR von 29,6 % ergab. Die PEA für das Projekt Pine Point basiert auf den aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet sind und aus 12,9 Mio. Tonnen an angezeigten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,29% ZnEq und 37,6 Mio. Tonnen an abgeleiteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80% ZnEq bestehen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada" vom 30. Juli, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Projekt Pine Point befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Northwest Territories, in der Nähe der Infrastruktur, einer asphaltierten Autobahnzufahrt und verfügt über ein elektrisches Umspannwerk sowie bereits über 100 Kilometer an brauchbaren Transportstraßen.

Die aktuellen Mineralressourcen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, entsprechen den NI43-101-Standards und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen erstellt, wie in den Richtlinien von NI43-101 definiert. Die oben erwähnten Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf Basis von begrenzten geologischen Nachweisen und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Die Prozentsätze der Zinkäquivalente werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der schmelzbaren Metalle und der Gebühren berechnet (siehe die jeweiligen technischen Berichte für Details).

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung besuchen Sie www.osiskometals.com oder kontaktieren Sie uns:

Robert Wares, Geschäftsführer

Osisko Metals Incorporated

E-Mail: info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Projektionen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet, ist keine Aussage über historische Fakten und stellt eine zukunftsgerichtete Information dar. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die sich auf das Projekt Pine Point beziehen, einschließlich, unter anderem, der Ergebnisse der PEA und des IRR, des NPV und der geschätzten Kosten, der Produktion, der Produktionsrate und der Lebensdauer der Mine; der Erwartung, dass das Projekt Pine Point ein robuster Betrieb sein wird und bei einer Vielzahl von Preisen und Annahmen profitabel sein wird; die erwartete hohe Qualität der Pine Point-Konzentrate; die potenzielle Auswirkung des Pine Point-Projekts in den Northwest Territories, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der potenziellen Generierung von Steuereinnahmen und der Schaffung von Arbeitsplätzen; und dass das Pine Point-Projekt das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcen und neue Entdeckungen hat. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements, angesichts der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, einschließlich, ohne Einschränkung, Annahmen über: günstige Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkte; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, um die Entwicklung seiner Projekte voranzutreiben und die geplante Exploration fortzusetzen; zukünftige Zink- und Bleipreise; den Zeitplan und die Ergebnisse von Explorations- und Bohrprogrammen; die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen; Produktionskosten; günstige Betriebsbedingungen; politische und behördliche Stabilität; den Erhalt von Regierungs- und Drittgenehmigungen; den Erhalt von Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen; anhaltende Arbeitsstabilität; Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten; Verfügbarkeit von Ausrüstung; und positive Beziehungen zu lokalen Gruppen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt, die unter www.sedar.com hinterlegt sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Karte 1

Karte 2

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58040Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58040&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6882741094Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA6882741094