Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta deutlich über die Dauer der "Pandemie-Periode" hinaus für sehr günstige Finanzierungsbedingungen sorgen. Bei einer Konferenz sagte Panetta laut veröffentlichtem Redetext, dies sollte angesichts der bis zum Ende des Prognosehorizonts zu niedrigen Inflation unstrittig sein. Der Euroraum müsse zu dem vor der Krise bestehenden Wachstumspfad zurückgeführt werden, es müsse für ein "gesundes Inflationsniveau" gesorgt werden.

Panetta begründete die Notwendigkeit einer höheren Inflation unter anderem mit der hohen Verschuldung von Unternehmen und Staaten. "Eine Berechnung zeigt, dass die private Schuldenquote um rund 7 Prozentpunkte steigen würde, wenn die Inflation im Euroraum fünf Jahre lang jedes Jahr um 1 Prozentpunkt unter unserem Basis-Szenario liegen würde", sagte er. Dies entspreche einer zusätzlichen Verschuldung der Unternehmen und Haushalte in Höhe von 900 Milliarden Euro in einer Zeit, in der die Schulden abgebaut werden müssten. Das könnte laut Panetta Investitionen und Konsum dämpfen und die Inflation weiter senken.

Die öffentliche Schuldenquote würde in dem gleichen Szenario Panetta zufolge über fünf Jahre um 5 Prozentpunkte steigen und über zehn Jahre um 10 Prozentpunkte. "Und für Länder, mit einer Schuldenquote von rund 150 Prozent des BIP könnte ein zehnjähriges Unterschreiten der Inflationsrate ihre Schuldenquote um etwa 15 Prozentpunkte erhöhen", sagte Panetta.

Er fügte hinzu: "Dies ist das Gegenteil von dem, was wir in einer Zeit brauchen, in der die Zinsen nahe der Untergrenze liegen und die Fiskalpolitik ein Transmissionskanal der Geldpolitik ist."

Panetta gilt derzeit als markanteste "geldpolitische Taube" im EZB-Rat.

