Sixt SE: Operativer Konzernumsatz in Höhe von rd. 328 Mio. Euro und EBT von rd. -14 Mio. Euro in Q1 2021; Operativer Umsatz im März bereits auf Vorjahresniveau mit positivem EBT



Sixt SE: Operativer Konzernumsatz in Höhe von rd. 328 Mio. Euro und EBT von rd. -14 Mio. Euro in Q1 2021; Operativer Umsatz im März bereits auf Vorjahresniveau mit positivem EBT Pullach, 26. April 2021 - Auf Grundlage heute abgeschlossener Auswertungen vorläufiger Zahlen betragen im ersten Quartal 2021 der operative Konzernumsatz der Sixt-Gruppe voraussichtlich ca. 328 Mio. Euro (Q1 2020: 485,5 Mio. Euro) und das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) voraussichtlich ca. -14 Mio. Euro (Q1 2020: -5,1 Mio. Euro aus fortgeführten Geschäftsbereichen). Während im entsprechenden Vorjahresquartal die pandemiebedingten Einschränkungen des Reiseverkehrs erst im März 2020 die Geschäftstätigkeit des Sixt-Konzerns beeinträchtigten, waren die Geschäfte des Konzerns insbesondere in Europa während des gesamten ersten Quartals 2021 von den weiter bestehenden und teils sogar verschärften Mobilitätseinschränkungen stark belastet. Allerdings verzeichnete der Sixt-Konzern bereits gegen Ende des ersten Quartals eine positive Entwicklung des Geschäftsverlaufs vor allem in den USA, aber auch im europäischen Ausland. Diese Entwicklung sowie das weitergeführte strikte Kostenmanagement führten für den Monat März zu einem positiven Konzernergebnis vor Steuern bei einem operativen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau. Trotz dieser ersten positiven Signale bestehen derzeit weiterhin sehr hohe Unsicherheiten über den zukünftigen Verlauf der COVID-19-Pandemie. Eine verlässliche Abschätzung des Ausmaßes und der Dauer der pandemiebedingten Einschränkungen, insbesondere der Reisebeschränkungen, ist daher nach wie vor nicht möglich. Der Vorstand kann aus diesem Grund weiterhin keine Prognose zur Geschäftsentwicklung des Sixt-Konzerns für das Jahr 2021 abgeben. Die Sixt SE wird die Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 wie geplant am 12. Mai 2021 veröffentlichen. Hinweis: Die genannten Vorjahreszahlen verstehen sich jeweils ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten und im vergangenen Jahr veräußerten Geschäftsbereichs Leasing. "Operativer Konzernumsatz" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Zusammensetzung des operativen Konzernumsatzes sind im Geschäftsbericht 2020 der Sixt SE auf S. 23 (abrufbar unter ir.sixt.com) verfügbar.



