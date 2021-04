In den USA legalisieren immer mehr Bundesstaaten den Besitz von Cannabis. Zuletzt waren es New York, Virginia und New Mexico. Es könnte eine neue "nationale Industrie" entstehen, so Analysten. Zudem sollen Banken Geschäfte mit Cannabisfirmen erlaubt werden. Der Deutsche Hanfverband sieht ein "riesiges Potential" bei der Legalisierung. Schon jetzt seien dadurch in den USA 250.000 Jobs entstanden. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag