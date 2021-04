Zum 30. April 2021 erhöht der Musikstreaming-Anbieter Spotify seine Preise in einigen Ländern Europas. Mit bis zu 20 Prozent ist die Erhöhung durchaus als namhaft zu bezeichnen. Großbritannien und Irland sind die ersten Länder, in denen Spotify-Kunden ab Mai tiefer in die Tasche greifen müssen. Im Vereinigten Königreich etwa wird das Familien-Abo um zwei Pfund teurer. Statt bisher 14,99 müssen künftig 16,99 Pfund gezahlt werden. Auch interessant: Spotify - Warum ihr die kuratierten Playlists besser nicht hört In Irland kostet das Familien-Abo künftig 17,99 statt ...

