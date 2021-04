DJ PTA-News: Addiko Bank AG: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 - Dividende von EUR 0,36 pro Aktie, weitere bedingte Dividende und neues Aufsichtsratsmitglied

Wien, 26. April 2021 - Die Addiko Bank AG, eine auf Konsumenten und SME spezialisierte Bank mit Sitz in Wien, Österreich und Muttergesellschaft der Addiko Gruppe, hielt heute ihre virtuelle ordentliche Hauptversammlung (HV) für das Geschäftsjahr 2020 ab.

Dividende von EUR 0,36 pro Aktie und weitere bedingte Dividende von bis zu EUR 2.03 pro Aktie Die Hauptversammlung beschloss die vorgeschlagene Dividende, die in zwei Tranchen, einer unbedingten und einer bedingten, ausgeschüttet werden soll.

Die erste Tranche sieht eine unbedingte Dividende in Höhe von EUR 0,36 pro Aktie und soll am 4. Mai 2021 ausgeschüttet werden. Die zweite, bedingte Tranche von bis zu EUR 2,03 je Aktie soll nicht vor dem 30. September 2021 unter der Bedingung, dass am zwölften Werktag eines jeden Kalendermonats nach dem 30. September 2021 bis zum 31. Januar 2022 weder eine Empfehlung der EZB aus Sicht der Gesellschaft einer Dividendenausschüttung entgegensteht, noch ein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot wirksam oder anwendbar ist, ausgeschüttet werden.

Neues Aufsichtsratsmitglied gewählt Herr Pieter van Groos wurde bis zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 neu in den Aufsichtsrat der Addiko Bank AG gewählt. Herr Herbert Juranek trat zum Ende der Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglied zurück und wird ab 1. Mai 2021 als Chief Executive Officer (CEO) der Addiko Bank AG fungieren, wie bereits angekündigt. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Aktionärsvertretern, zwei Frauen und vier Männern.

Weitere Beschlüsse Alle anderen Hauptversammlungsbeschlüsse wurden wie vom Vorstand bzw. Aufsichtsrat vorgeschlagen angenommen.

Sämtliche Informationen zur Hauptversammlung einschließlich der Abstimmungsergebnisse werden auf unserer Website veröffentlicht: https://www.addiko.com/de/hauptversammlung/.

Auf der Investor-Relations-Website der Addiko Gruppe https://www.addiko.com/de/investor-relations/ finden sich weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren.

Kontakt Edgar Flaggl / Constantin Gussich Investor Relations & Group Corporate Development investor.relations@addiko.com

Über Addiko Gruppe Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und von der österreichischen Finanzmarktaufsicht sowie der Europäischen Zentralbank als konzessioniertes Kreditinstitut beaufsichtigt wird, und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro. Mit ihren sechs Tochterbanken betreut die Addiko Gruppe zum 31. Dezember 2020 rund 0,8 Millionen Kunden im CSEE-Raum über ein gut verteiltes Netzwerk von 168 Filialen sowie moderne digitale Bankvertriebskanäle.

Die Addiko Gruppe positionierte sich mit einer klaren Strategie als spezialisierter Bankkonzern für Consumer und kleine und mittlere Unternehmen (SME) mit dem Schwerpunkt auf dem Ausbau des Consumer- und SME-Kreditgeschäfts sowie des Zahlungsverkehrs ("Fokusbereiche"). In diesem Bereich bietet die Addiko Gruppe unbesicherte Kreditprodukte für Konsumenten sowie Betriebsmittelkredite für ihre SME-Kunden an, und finanziert sich überwiegend über Privatkundeneinlagen. Die Addiko Gruppe hat ihre Kreditportfolios in den Bereichen Mortgage, Public Finance und Large Corporates ("Nicht-Fokusbereiche") in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert und auf diese Art und Weise liquide Mittel und Kapital für das sukzessive Wachstum ihrer Portfolios in den Bereichen Consumer und SME bereitgestellt.

